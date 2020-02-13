Эмили Ратаковски показала новый купальник на пляже

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала новый купальник собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды Inamorata Woman. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте знаменитости и бренда.

На кадрах Ратаковски позирует перед камерой на пляже в ярком бикини Neptune с голубыми, сиреневыми и леопардовыми вставками. Верх купальника представляет собой завязанные на бант треугольные чашечки, а низ — плавки с завышенной талией. Ее образ дополнен миниатюрной золотой цепочкой и винтажными серьгами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Оба предмета комплекта доступны на сайте Inamorata Woman по цене 75 долларов за каждый.