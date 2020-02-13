Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Прокуратура получила ходатайство об освобождении Тавадяна под личное поручительство

Прокуратура получила ходатайство об освобождении Тавадяна под личное поручительство

Генеральная прокуратура Армении получила ходатайство адвоката об освобождении владельца телекомпании “5 канал” Армена Тавадяна под личное поручительство, а также апелляцию защитника на решение о наложении ареста на его имущество.

 Об этом «Арменпресс» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Она отметила, что ходатайство и апелляция изучаются.

Предполагаемому стороннику второго президента Армении Роберта Кочаряна Варужану Мкртчяну было предъявлено обвинение по пункту 1 части 4 статьи 340 Уголовного кодекса Армении. В рамках данного уголовного дела по подозрению в совершении преступного деяния, предусмотренного той же статьей, 24 декабря был задержан и Армен Тавадян.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации