Прокуратура получила ходатайство об освобождении Тавадяна под личное поручительство

Генеральная прокуратура Армении получила ходатайство адвоката об освобождении владельца телекомпании “5 канал” Армена Тавадяна под личное поручительство, а также апелляцию защитника на решение о наложении ареста на его имущество.

Об этом «Арменпресс» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Она отметила, что ходатайство и апелляция изучаются.

Предполагаемому стороннику второго президента Армении Роберта Кочаряна Варужану Мкртчяну было предъявлено обвинение по пункту 1 части 4 статьи 340 Уголовного кодекса Армении. В рамках данного уголовного дела по подозрению в совершении преступного деяния, предусмотренного той же статьей, 24 декабря был задержан и Армен Тавадян.