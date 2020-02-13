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От Сирака Мелконяна до Лориса Чкнаворяна: в Иране состоится выставка “Иранские армяне”

От Сирака Мелконяна до Лориса Чкнаворяна: в Иране состоится выставка “Иранские армяне”

В Исламской Республике Иран с 25 по 27 февраля состоится выставка “Иранские армяне”, на которой будут выставлены работы фотографии, скульптуры и другие произведения искусства.

Как передает «Арменпресс», в рамках выставки будут представлены работы художников армянской общины Ирана - эстампы, фотографии и скульптуры, а также произведения выдающихся музыкантов армянской общины и представителей исполнительского искусства, их роль в деле развития иранского искусства.

В рамках выставки свои работы представят Эдмон Айвазян, Завен Айвазян, Симон Айвазян, Размик Оганян, Адик Багосян, Альберт Бигджани, Лилит Терьян, Лорис Чгнаворян, Гарник Тер-Акопян, Смбат Тер Кюрегян, Эдна Зиналян, Варам Саакян, Сирак Мелконян, Адена Мирзаханян, Левон Хафтван, Ерванд Наапетян и Седрак Назарян.

Выставка “Иранские армяне” была организована в результате сотрудничества посольства РА в ИРИ, армянской общины Ирана, предстоятельства армянской епархии Тегерана и музея “Манукян”.

На церемонии открытия в галерее “Мехрсан” будут присутствовать чрезвычайный и полномочный посол РА в ИРИ Арташес Туманян, глава армянской епархии Тегерана, Его Преосвященство архиепископ Сепух Саркисян. Вход на выставку свободный.

Армина Саркисян




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