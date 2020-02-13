Правительство разработало проект закона, способствующего развитию сферы лизинга

Правительство Армении разработало законопроект, способствующий развитию сферы лизинга.

Как передает «Арменпресс», на заседании правительства 13 февраля его представил заместитель министра экономики Армении Аваг Аванесян.

“Мы регулируем лизинговое поле и открываем новые возможности для развития лизинговой сферы. По нашей оценке, в результате принятия данного пакета объемы лизинга в Армении могут возрасти до двух раз. На данный момент лизинговые договоры в Армении всегда заключались в трехстороннем формате, в результате принятия данного пакета возможно будет заключение двусторонних договоров по лизингу. Это позволит осуществлять сделки по вторичному лизингу”, - сказал Аванесян.

Пакет законопроектов О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Армения и смежных законопроектов будет обсужден в Национальном собрании РА.