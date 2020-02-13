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Председатель ГКЗЭК опроверг сведения об импорте в Армению яиц

Председатель ГКЗЭК опроверг сведения об импорте в Армению яиц

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегам Геворкян опровергает сведения о том, что в Армению ввозятся яйца.

Как передает «Арменпресс», эту тему Геворкян затронул на заседании правительства 13 февраля.

“Есть огромный спад цен на яйца, но хочу четко отметить, что на данный момент нет никаких официальных данных о том, что в Армению ввозятся яйца. То есть, причина в перепроизводстве или в политике, проводимой крупными хозяйствующими субъектами, относительно чего мы сейчас проводим исследования. Информация об импорте не соответствует действительности”, - сказал Геворкян.




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БелТА


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