Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

В Китае сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом

В Китае сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом

Резкий скачок числа людей, зараженных новым коронавирусом, зарегистрирован в Китае. По сведениям информационного портала "Ванъи", ссылающегося на данные региональных властей, количество инфицированных за сутки увеличилось более чем на 15 тыс. и достигло 59,8 тыс. человек.

Власти объясняют этот факт применением новой методики диагностирования, которая позволяет быстрее и точнее выявлять зараженных,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Количество умерших от заболевания COVID-19 в Китае составило 1 368 человек, выздоровели 5 963 пациента. По обновленным данным, официальный показатель смертности от нового коронавируса по стране составляет 2,28%.

 

 




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации