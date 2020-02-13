В Китае сообщили о резком скачке числа зараженных коронавирусом

Резкий скачок числа людей, зараженных новым коронавирусом, зарегистрирован в Китае. По сведениям информационного портала "Ванъи", ссылающегося на данные региональных властей, количество инфицированных за сутки увеличилось более чем на 15 тыс. и достигло 59,8 тыс. человек.

Власти объясняют этот факт применением новой методики диагностирования, которая позволяет быстрее и точнее выявлять зараженных,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Количество умерших от заболевания COVID-19 в Китае составило 1 368 человек, выздоровели 5 963 пациента. По обновленным данным, официальный показатель смертности от нового коронавируса по стране составляет 2,28%.