В Армении есть закрытые дороги: на перевале Чамбарака заблокировано 30 транспортных средств

Согласно информации, зарегистрированной в Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении, по положению на 11:30 13-го февраля закрыты автодорога Сисиан-Горис Сюникской области, перевалы Варденяц и Чамбарак, труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Амасия-Ашоцк.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на автодороге Гориса есть скопления: 8 легковых и 50 грузовых транспортных средств, у Сисиана - 84 грузовых автомобилей, 35 пассажирских, 6 автобусов с 64 пассажирами, 2 из которых - дети.

На перевале Чамбарака заблокировано 30 транспортных средств.

Гражданам оказывается соответствующая помощь. Проводятся профилактические мероприятия по очистке дороги и дальнейшему накоплению снега.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает пока воздерживаться от поездок по вышеуказанным дорогам, а также всех водителей, заблокированных на дороге, вернуться и вновь выехать лишь в случае хотя-бы незначительного улучшения погодных условий.