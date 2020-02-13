Марго Робби и Кристиан Бейл снимутся в фильме Дэвида Оуэна Расселла

Актеры Марго Робби и Кристиан Бейл снимутся в фильме американского режиссера Дэвида Оуэна Расселла, сообщает Variety.

Источник рассказал изданию, что сюжет и название проекта пока не раскрывают. Но известно, что Рассел подготовит сценарий, а продюсировать ленту будет Мэттью Будман.

В течение нескольких месяцев он подбирал подходящий актерский состав и ждал, когда у голливудских звезд появится свободное время в графике съемок,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для режиссера картина с Робби и Бейлом станет первой за последние пять лет с момента выхода драмы "Джой" (2015 году) с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

Дэвид Оуэн Расселл — трехкратный претендент на премию "Оскар" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильмы "Боец" (2010 год), "Мой парень — псих" (2012 год) и "Афера по-американски" (2013 год).