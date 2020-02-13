На дорогах Гегаркуникской области проводятся работы по очистке снега

Из-за снегопада и метели 12-13 февраля на ряде участков дорог межгосударственного, республиканского, областного и общинного значения Гегаркуникской области сохранялась труднопроходимая ситуация.

Как сообщил «Арменпресс» заведующий отделом транспорта и дорожного строительства управления областной администрации Гегаркуника Геворг Хачатрян, по положению на 11:30 13-го февраля на основной части дорог области уже обеспечена проходимость, в некоторых направлениях дорожные строители еще продолжают работы по очистке и обработке. “На данный момент ведутся работы по очистке дорог на перевалах Чамбарака, Варденяц и Сотк, на некоторых участках территории Вардениса - в Третуке, Куте, Ахпрадзоре, Гегакаре, Верин Геташен-Мадине. В течение последних трех дней дорожные строители работали круглосуточно и прилагали все усилия, чтобы обеспечить проходимость дорог. На межгосударственных, республиканских и областных дорогах гололед сохраняется местами. Если сегодня метель не усилится, полноценная проходимость дорог будет обеспечена по всем направлениям”, - отметил Геворк Хачатрян.

Хосров Хлгатян