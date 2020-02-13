В ВОЗ заявили, что вызванное новым коронавирусом заболевание нельзя называть пневмонией

Заболевание, вызванное новым коронавирусом, пока не имеет устоявшегося определения: его неправильно называть пневмонией, однако к острым респираторным (ОРЗ) оно также не отнесено. Дискуссия на этот счет продолжается, заявил в четверг ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Отвечая на вопрос, можно ли называть новую болезнь пневмонией или ОРЗ, он сказал: "Это не пневмония. Новое название еще обсуждается". По его словам, речь идет о "коронавирусном заболевании 2019 года",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что в классификации болезней новое заболевание будет зарегистрировано как COVID-19. Это аббревиатура из четырех составляющих: CO - corona, VI - virus, D - disease, а 19 - указание на 2019 год, когда был обнаружен новый вирус.