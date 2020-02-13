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Правительство РА выделило деньги и прошедшим 3%-й порог парламентских выборов: РПА получит эту сумму

Правительство РА выделило деньги и прошедшим 3%-й порог парламентских выборов: РПА получит эту сумму

Правительство РА окажет финансовое содействие партиям и блокам, набравшим 3 и более процентов на внеочередных выборах Национального собрания РА в 2018 году.

Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 13 февраля. Проект решения правительства представил министр финансов РА Атом Джанджугазян.

“Проектом предлагается партиям и партийным блокам, набравшим на парламентских выборах 3 и более процентов в 2020 году выделить средства из бюджета ”, - представил Джанджугазян.

Правительство делает это ассигнование, обеспечивая выполнение программы “Содействие партиям и блокам партий”, предусмотренной в бюджете РА. На эти цели правительство выделит 103 млн 725 тысяч драмов. Республиканская партия Армении получит 5 млн 208 тысяч, “Процветающая Армения” - 9 млн 150 тысяч, блок “Мой шаг” - 78 млн 6 тысяч, АРФД - 4 млн 303 тысяч, “Просвещенная Армения” - 7 млн 056 тысяч.




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БелТА


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