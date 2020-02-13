Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил в четверг в фейсбуке.

Внук лидера нации объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.

По его словам, он обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана". Он также отметил, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.