В государственном заповеднике “Хосровский лес” происходит процесс самовосстановления

После пожара в государственном заповеднике “Хосровский лес”, произошедшего в августе 2017 года, на территории заповедника началось самовосстановление.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр окружающей среды Эрик Григорян.

“Хосровский лес” - заповедник, следовательно, там запрещается вмешательство человека и разрешается осуществлять только определенные противопожарные работы. Посадку деревьев также невозможно осуществить, можно сажать деревья только в национальных парках “Дилижан” и “Севан”. В Хосровском заповеднике довольно хорошо происходит процесс самовосстановления”, - отметил Григорян.

По его словам, в связи с этой территорией есть одна проблема: нужно суметь различными техническими средствами минимизировать возможные риски, так как из-за глобального потепления риски пожаров там возрастают.

12 августа 2017 года на территории государственного заповедника “Хосровский лес” начался крупный пожар. В следственном отделе Веди Араратского областного следственного управления было возбуждено уголовное дело по факту пожара на территории государственного заповедника “Хосровский лес” по части 1 статьи 297 (уничтожение или повреждение лесов, а также не входящих в лесной фонд насаждений, совершенное в результате неосторожного обращения с огнем, взрывчатыми веществами или другими источниками, представляющими опасность) и части 2 статьи 186 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, в результате неосторожного обращения с огнем или другими источниками, представляющими опасность или причинение ущерба в особо крупных размерах).

В марте 2018 года уголовное дело было прекращено. На основании доказательств, добытых в результате длившегося около 5 месяцев предварительного следствия, орган, осуществляющий производство, пришел к выводу, что пожар, начавшийся 12 августа на так называемой “зимней” территории “Хосровского заповедника”, по всей вероятности, возник из-за возгорания сухой травы, причиной чего стали высокая температура воздуха и отсутствие осадков.