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Двое военнослужащих, погибших в Арцахе, скончались от огнестрельных ранений в голову

Двое военнослужащих, погибших в Арцахе, скончались от огнестрельных ранений в голову

В связи с гибелью 12 февраля 2 военнослужащих в Арцахе возбуждены уголовные дела по признакам части 1 статьи 110 УК Армении (доведение до самоубийства). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По факту получения огнестрельного ранения в голову военнослужащего срочной службы, рядового Тиграна Манвеловича Манвеляна, скончавшегося по дороге в военный госпиталь, который произошел 12 февраля 2020 г. около 11: 30 на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части, во втором гарнизонном следственном отделе Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования.

По факту получения огнестрельного ранения в голову военнослужащего срочной службы,  младшего сержанта Тиграна Усиковича Мхояна, скончавшегося по дороге в военный госпиталь, который произошел 12 февраля 2020 г. около 11: 30 на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части, во втором гарнизонном следственном отделе Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования.




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БелТА


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