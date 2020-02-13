Минздрав Армении урегулировал вопрос 9 пациентов, которые не могут доехать до медцентра Гориса

Участок Сисиан-Горис автомагистрали Ереван-Ерасх-Горис-Мегри с 12 февраля был закрыт из-за погодных условий, в результате чего 9 пациентов, проживающих в Сисиане, не могли доехать до медицинского центра Гориса, чтобы получить процедуру гемодиализа. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Министерство здравоохранения Армении урегулировало этот вопрос, в случае необходимости пациенты могут получать процедуру гемодиализа в медицинских центрах Вайка и Еревана “Сурб Григор Лусаворич”.

Следует отметить, что по данному вопросу министерство находится в непосредственном контакте с медцентром Гориса.