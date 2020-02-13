Еще одну больницу для лечения коронавируса построят в китайской провинции Хубэй

Власти китайской провинции Хубэй в течение семи дней возведут еще одну больницу для лечения зараженных вирусом COVID-19. Об этом сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

Больница на 200 койко-мест появится в уезде Сишуй, где зарегистрировано более 2,6 тыс. случаев заражения инфекцией. Медучреждение будет возведено за семь дней на базе строящегося родильного дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как указывает Синьхуа, работы по переоборудованию клиники начались 11 февраля.

При этом, по данным агентства, в недавно построенной в Ухане больнице "Хошэньшань", которая рассчитана на лечение 1 тыс. пациентов, уже отмечается нехватка свободных койко-мест.