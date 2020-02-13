Nikkei: число действующих авиамаршрутов между Китаем и другими странами сократилось на 67%

Число используемых международных авиационных маршрутов между Китаем и другими странами за время вспышки в КНР нового коронавируса сократилось на 67%. К такому выводу, проанализировав ситуацию, пришла ведущая японская экономическая газета Nikkei, результаты своих подсчетов издание опубликовало в четверг.

По ее данным, примерно на 80% сократилось число авиационных трасс, соединяющих Китай с США, которые ввели наиболее жесткие ограничения на въезд в страну иностранных граждан из КНР. Примерно наполовину уменьшилось количество авиалиний между Китаем и Японией, а также Южной Кореей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сокращение возможностей авиационных перевозок, по оценке экспертов газеты, уже повлияло на планы по меньшей мере 2,4 млн человек. Nikkei считает, что это нанесет непосредственный удар по доходам мировой туристической индустрии и может привести к замедлению темпов роста глобальной экономики.