Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о среднем специальном образовании

Национальное собрание РА приняло в первом чтении представленный депутатами законопроект, который позволит учащимся учиться на платной основе также и в начальных и средних специальных учебных заведениях.

Как передает «Арменпресс», на заседании НС пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об образовании”” и “О внесении изменений в Закон РА

“О начальном профессиональном (ремесленном) и среднем специальном образовании””, предложенный Мхитаром Айрапетяном, Наирой Зограбян и Арутюном Бабаяном был представлен Айрапетяном.

Согласно действующему закону, лишь учащиеся на бесплатной основе могут учиться и в начальных и средних профессиональных заведениях. Предлагается дать возможность учащимся на платной основе учиться и в начальных и средних специальных учебных заведениях.

Второе изменение проекта касается в основном учебных заведений, ориентированных на искусство. Как сообщил А. Айрапетян, с этим изменением, например, после окончания колледжа им. Р. Меликяна или колледжа им. Терлемезяна, со 2-ого курса предоставляется возможность продолжать обучение.

Проект был принят, получив 113 голосов “за”.