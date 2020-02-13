На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 10:00 часов 13-го февраля в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Закрыты автодороги Сисиан-Горис Сюникской области, автодороги, ведущие к крепости Амберд Арагацотнской области и к озеру Кари и перевал Варденяц.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для грузовых автомобилей.

Труднопроходимы автотрасса, ведущая от Севанского полуострова к селу Цовагюх и автодороги Амасии и Ашоцка Ширакской области.

На автодорогах Котайкской, Гегаркуникской, Лорийской, Сюникской, Ширакской областей, а также на автодорогах села Кучак-Апаран и Цахкаовит Арагацотнской области местами гололед.

В Сюникской области метель.

В Ашоцке Ширакской области идет снег

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

По информации, полученной из Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне скопилось более 1000 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.