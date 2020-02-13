Оценка и управление рисками – приоритет

В рамках Программы продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и правительства РА “Укрепление возможностей оценки и управления рисками безопасности пищевых продуктов и здоровья животных” Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов и несколько научных центров посетили международный эксперт ФАО Мирзет Сарибович, токсиколог отдела питания и ветеринарии Национального института здравоохранения Италии Альберто Мантовани и эксперт в области безопасности пищевых продуктов ФАО Гогче Акбалик. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, целью визитов было ознакомление с возможностями, имеющимися в стране в сфере безопасности пищевых продуктов, оценки риска здоровью растений и животных.

Впечатления были обобщены во время встречи с руководителем Инспекционного органа Армении Георгием Аветисяном. Руководитель Инспекционного органа отметил большое значение сотрудничества и того анализа существующей ситуации, который ФАО представит правительству Республики Армения.

В рамках программы уже стартовали курсы для специалистов.