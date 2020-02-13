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Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.

По его словам, среди новых заразившихся - 43 пассажира и один член экипажа Diamond Princess. В общей сложности на судне заразились 218 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Карантин, поддерживаемый из-за заражения части пассажиров и членов экипажа новым коронавирусом, истекает 19 февраля, если не будет еще продлен дополнительно.

Всего на Diamond Princess находятся около 3,6 тысячи человек.




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БелТА


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