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ВОЗ назвала сроки тестирования вакцин против коронавируса на людях

ВОЗ назвала сроки тестирования вакцин против коронавируса на людях

Первые вакцины против нового коронавируса начнут проходить тесты на людях через три-четыре месяца, заявила на брифинге в среду главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

Она прокомментировала итоги глобального форума ВОЗ по ситуации с коронавирусом, который прошел в Женеве 11 и 12 февраля при участии примерно 400 ученых. По завершении встречи эксперты согласовали приоритеты работы с новым заболеванием, в том числе порядок разработки новых вакцин против вируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Среднесрочные приоритеты касаются разработки вакцин и лекарств для этого заболевания. В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом", - сказала представитель ВОЗ.

 




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БелТА


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