Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310

Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310

Число заболевших в результате вспышки нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 48,2 тыс. человек, из них умерли 1310, выздоровел 3441 житель. Об этом сообщил в четверг комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона. По обновленным данным, официальный уровень смертности составил 2,7% вместо 3,2% днем ранее.

В среду утром региональные власти проинформировали о более 33,3 тыс. заболевших, 1068 жертвах и 2639 выздоровевших,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается в распространенном комитетом заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухане, считающемся главным источником распространения заболевания, превысило 32,9 тыс. человек.

 




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации