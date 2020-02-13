На автодороге Сотк-Карвачар спасатели вывели около 250 заблокированных автомобилей

В Национальный центр кризисного управления 12 февраля в 09:17 поступила информация, что на автодороге Сотк-Карвачар из-за снежной метели заблокированы автомобили. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Армении.

В 10:40 была получена информация, что дорога Сотк-Карвачар закрыта в двустороннем режиме из-за снежной метели.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС, один боевой расчет с перевала Варденяц и два спасательных расчета из центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.

До 20:20 спасатели вывели из блокады около 250 автомобилей с 1000 пассажирами, в опорный пункт доставлены около 200 граждан.

В работах по очистке участка дороги задействованы также и 2 единицы техники Соткского золотого рудника.