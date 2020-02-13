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Национальное собрание РА продолжает работу четырехдневного заседания: прямое включение

Национальное собрание РА продолжает работу четырехдневного заседания: прямое включение

В Национальном собрании продолжаются работы четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания 13 февраля включен ряд вопросов.

На голосование будет поставлен ряд обсужденных в предыдущий день законопроектов: О внесении изменения и дополнения в Закон РА “Об энергосбережении и возобновляемой энергетике”, О внесении дополнения в Закон РА “О рекламе”, О внесении дополнения в Закон РА “О местном самоуправлении”, О внесении дополнения в Закон РА “О бюджетной системе”, О внесении изменений и дополнений в Закон “О союзах обществ водопользователей”.

Депутаты обсудят также проекты законов О внесении дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РА, О внесении изменений и дополнений в Законы “О помиловании” и “О материальном резерве” и смежные законопроекты и ряд других законопроектов.




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БелТА


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