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Европейские индексы - 12-02-20

Европейские индексы - 12-02-20

МОСКВА, 13 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.89% и составил 13749.78 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 6104.73 пункта, британский FTSE вырос на 0.47% и составил 7534.37 пункта, а российский RTSI вырос на 1.16% и составил 1557.44 пункта.




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