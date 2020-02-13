Европейские индексы - 12-02-20
МОСКВА, 13 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 февраля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.89% и составил 13749.78 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 6104.73 пункта, британский FTSE вырос на 0.47% и составил 7534.37 пункта, а российский RTSI вырос на 1.16% и составил 1557.44 пункта.
- 11:27 Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
- 11:21 СМИ: в Индонезии произошло извержение самого активного в стране вулкана Мерапи
- 11:01 Минздрав Армении урегулировал вопрос 9 пациентов, которые не могут доехать до медцентра Гориса
- 10:53 Еще одну больницу для лечения коронавируса построят в китайской провинции Хубэй
- 10:43 Nikkei: число действующих авиамаршрутов между Китаем и другими странами сократилось на 67%
- 10:37 Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о среднем специальном образовании
- 10:32 Принят закон о установлении мест для размещения рекламы в Ереване
- 10:27 В президентской гонке в США не осталось ни одного афроамериканца
- 10:09 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
- 10:08 Оценка и управление рисками – приоритет
- 10:04 Азербайджан пытается замаскировать провал демократии нагорно-карабахским конфликтом: Анна Нагдалян
- 10:04 Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
- 10:00 Национальное собрание РА продолжает работу четырехдневного заседания: прямое включение
- 09:58 ВОЗ назвала сроки тестирования вакцин против коронавируса на людях
- 09:54 Число жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310
- 09:52 На автодороге Сотк-Карвачар спасатели вывели около 250 заблокированных автомобилей
- 09:41 Виноделие, ремесла, кухня: “Гастро двор” в сфере туризма занимает свое стабильное место
- 09:23 Европейские индексы - 12-02-20
- 09:21 Американские индексы выросли - 12-02-20
- 09:20 Цены на цветные металлы - 12-02-20
- 09:19 Цены на драгоценные металлы - 12-02-20
- 09:19 Цены на нефть выросли - 12-02-20
- 09:18 Эрик Григорян хочет видеть Армению страной-производителем электромобилей: эксклюзивное интервью
- 09:10 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Проявление волеизъявления народа неоспоримо
- 09:08 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Единоличное решение проблемы Арцаха исключено
14:47, 07.02.2020
Просмотрели 1506 раз В ереванской школе им. А. С. Пушкина зарегистрированы случаи заболевания гриппом А H1N1
16:56, 11.02.2020
Просмотрели 1341 раз Экономическое чудо: как Армения обошла Россию
13:12, 08.02.2020
Просмотрели 1191 раз Рада, что все завершилось триумфом — блестящее выступление Рузан Манташян в SemperOpernball
18:03, 10.02.2020
Просмотрели 1145 раз Более 200 работ Дали и Пикассо будут представлены в Армении: эксклюзивные подробности
21:14, 07.02.2020
Просмотрели 1110 раз Обнаружены тела попавших под лавину трех контрактных военнослужащих