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Артур Алексанян – пятикратный чемпион Европы!

Артур Алексанян – пятикратный чемпион Европы!

Чемпион Олимпийских игр, Европы и мира Артур Алексанян в 5-й раз стал чемпионом Европы!

Как передает «Арменпресс», на проходящем в Риме чемпионате Европы по греко-римской борьбе в весовой категории 97 кг Артур Алексанян в финале встретился с Николозом Кахелашвили, представляющим Италию. Армянский борец превзошел соперника со счетом 7:1 и завоевал 5-ю золотую медаль за свою карьеру на чемпионате Европы.

Алексанян на чемпионате Европы начал борьбу с 1/8 финала, в котором одержал победу над турецким борцом Ильдемом, затем превзошел болгарина Кирилла Милова, а в полуфинале победил Мати Элиаса Куоманена из Финляндии.

Артур Алексанян побеждал на чемпионатах Европы в 2012, 2013, 2014, 2018 годах. Гюмрийский спортсмен - чемпион Олимпийских игр в Рио, он трижды побеждал и на чемпионатах мира - 2014, 2015, 2017.




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