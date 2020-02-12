Карен Асланян завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы
Член сборной Армении по греко-римской борьбе Карен Асланян завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы.
Как сообщает Арменпресс, Карен Асланян одержал победу над венгром Кристианом Истваном Ванцзой со счетом 7:5.
Карен Асланян завоевал также бронзовые медали на чемпионатах Европы в 2018, 2019 годах.
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