Член сборной Армении по греко-римской борьбе Карен Асланян завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, Карен Асланян одержал победу над венгром Кристианом Истваном Ванцзой со счетом 7:5.

Карен Асланян завоевал также бронзовые медали на чемпионатах Европы в 2018, 2019 годах.