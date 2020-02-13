Газета “Айастани Анрапетутюн”: Единоличное решение проблемы Арцаха исключено

“На своей странице в Facebook Никол Пашинян на днях опубликовал 6 консенсусных пунктов, озвученных в августе прошлого года в Арцахе, которые, по словам премьера, должны стать краеугольными камнями для обеспечения общенационального единства. Итак, шестой пункт касается урегулирования проблемы Арцаха, сверхзадачей которой должно быть обеспечение самоопределения и безопасности народа Арцаха.

Этим пунктом премьер-министр коснулся обвинений в том, что власти идут на сделку с противоположной стороной в карабахском вопросе, подвергаются давлению, готовы сдать земли и т. д. При этом это было проблемой и для предыдущих властей. Теперь премьер четко отмечает, что приемлемым решением проблемы Арцаха может стать только тот вариант, который удостоится одобрения народов Арцаха и Армении. А как это будет сделано посредством референдума или другим путем, это уже, как говорится, вопрос техники.

В этом подходе, несомненно, есть большой элемент справедливости, поскольку такая глобальная и общенациональная проблема, как урегулирование карабахского вопроса, не может быть осуществлена единолично или решением какой-либо политической элиты”.

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