Газета “Айастани Анрапетутюн”: Проявление волеизъявления народа неоспоримо

“Как и ожидалось, вся внутриполитическая повестка в последние дни была построена вокруг вопроса референдума. Правда, сам референдум придает легитимность изменению Конституции, поскольку это изменение происходит по воле всего народа, а не одной политической силы, но, с другой стороны, этот процесс невозможно оградить от волны спекуляций. Заметим, что в случае непринятия конституционного референдума изменение статьи 213 Конституции было бы нелегитимным, и это могло стать вечным клеймом на Конституции и нашем парламентаризме, между тем, звучащая в настоящее время критика носит сиюминутный характер и через месяц-два, возможно, она даже будет забыта.

Почему же народ может посредством выборов сформировать Национальное собрание, после опосредованно и правительство, но в установленном законом порядке не может вмешаться в работу по формированию судебной власти, в частности, Конституционного суда? Неужели это не противоречит духу демократии? Важно также учесть и то, что Конституционный суд на данном этапе находится в кризисе, что и обуславливает императив прямого участия народа”.

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