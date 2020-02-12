Члены парламентской группы дружбы Армения–ОАЭ встретились с послом ОАЭ

Члены группы дружбы Армения – ОАЭ 12 февраля встретились с Чрезвычайным и Полномочным послом ОАЭ в Армении Мухаммедом Иса аль-Джааби.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя посла, руководитель группы дружбы Н.Зейналян отметил, что о сформировавшихся между двумя странами отношениях свидетельствуют регулярные бизнес-форумы, двусторонний туризм, авиарейсы, наличие почти шеститысячной армянской общины в ОАЭ и т.д.

Н.Зейналян с удовлетворением констатировал, что с участием арабского капитала в Армении действует около 20 предприятий. Он заверил, что в постреволюционный период в РА сформировалась благоприятная инвестиционная среда.

Посол Мухаммед Иса аль-Джааби охарактеризовал двусторонние отношения как отличные и отметил, что его страна осознает важность сотрудничества с Арменией, в частности, в культурной, образовательной, гуманитарной областях, а также в сфере новейших технологий. Он сообщил, что Эмираты заинтересованы в деятельности креативного центра “ТУМО” и желали бы создания подобного центра в их стране.

Обратившись к растущему из года в год туризму, посол отметил, что Армения – безопасная страна и его соотечественники посещают Армению целыми семьями. Н.Зейналян проинформировал посла, что в прошлом году в Армении побывали более 11 тысяч туристов из ОАЭ.

Собеседники обсудили также вопросы сотрудничества на межпарламентских площадках.

Посол сообщил, что ОАЭ заинтересованы в парламентском опыте Армении, следовательно взаимные визиты и контакты с парламентариями могут оказаться весьма эффективными.

В этом контексте обсуждены вопросы создания группы дружбы ОАЭ – Армения. Обоюдно выражена надежда, что деятельность групп дружбы посодействует еще большему развитию продуктивного сотрудничества.

Собеседники в заключение встречи выразили уверенность, что векторы сотрудничества и пути достижения успехов многочисленны.