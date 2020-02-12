Министр Папикян обсудил с Нателой Турнавой текущие армяно-грузинские энергетические проекты

В ходе визита в Грузию министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателой Турнавой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур Армении, в повестке встречи были вопросы, связанные с реализацией текущих программ в рамках энергетического сотрудничества между двумя соседними странами. Затронуты последние достижения в строительстве высоковольтной линии электропередачи Армения-Грузия и строительстве подстанции Ддмашена.

«Я хочу начать нашу первую встречу с хороших новостей. Недавно наше правительство одобрило проект строительства высоковольтной линии электропередач Армения-Грузия. Учитывая, что, по заверению иранской стороны, в 2020 году планируется завершить строительство высоковольтной линии электропередачи Армения-Иран, строительство подстанции Ддмашена станет для нас жизненно важным», - отметил министр Папикян.

По словам министра, строительство линии электропередачи также важно с точки зрения придания нового импульса энергетическому коридору Север-Юг.

«Я думаю, что это отличная возможность для региона, особенно для Армении и Грузии. Этими двумя крупными проектами Армения и Грузия также могут добиться прогресса в области альтернативной энергетики и получить доступ к новым рынкам. В результате мы можем стать важным энергетическим коридором в страны Персидского залива и через Грузию в третьи страны», - добавил министр.

Министр Натела Турнава, в свою очередь, подчеркнула необходимость расширения сотрудничества в четырехстороннем формате энергетического коридора Север-Юг, подчеркнув функции транзитного коридора между Арменией и Грузией в такой важной энергетической инициативе. Натела Турнава выразила готовность грузинской стороны предпринять шаги параллельно со строительством высоковольтной линии электропередачи Армения-Грузия.

Собеседники также коснулись совместных шагов, необходимых для обеспечения энергетической безопасности, в частности, работ по улучшению технического состояния грузинского участка газопровода, ведущего в Армению, что обеспечит надежную и бесперебойную подачу газа в Армению. Стороны выразили готовность инициировать подробное обсуждение с участием заинтересованных структур.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, связанные с транспортным сообщением, а также возможности приобретения паромов в черноморском порту.