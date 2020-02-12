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Мы должны обеспечить свободное волеизъявление граждан: Пашинян о референдуме

Мы должны обеспечить свободное волеизъявление граждан: Пашинян о референдуме

Власти Республики Армения обеспечат свободное волеизъявление граждан в ходе референдума о внесении изменений в Конституцию. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в Национальном Собрании в ответ на вопрос члена фракции «Мой шаг» Сурена Григоряна.

«Мы должны обеспечить проведение конкурентной кампаний и свободное волеизъявление граждан Армении. Нам нужно создать условия, чтобы в нашем обществе не было места поддельным новостям и пропаганде ненависти. Если мы хотим иметь свободное от насилия общество, разжигание ненависти является предшественником насилия», - сказал Пашинян.

Референдум состоится 5 апреля, кампания начинается 17 февраля. Согласно изменениям, предлагается прекратить полномочия тех членов КС, которые продолжают занимать свои должности вопреки требованиям действующей Конституции.




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БелТА


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