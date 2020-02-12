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Глава МИД Армении представил заместителю генсека ООН рамки осуществляемых правительством реформ

Глава МИД Армении представил заместителю генсека ООН рамки осуществляемых правительством реформ

Находящийся с рабочим визитом в Вене министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с главой представительства ООН в Вене, заместителем генерального секретаря ООН, новоназначенным исполнительным директором Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гадой Фати Уэйли.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив госпожу Уэйли с назначением, Мнацаканян пожелал ей успехов в исполнении ответственной миссии.

Стороны с удовлетворением отметили эффективное партнерство, установленное между Арменией и Управлением ООН по наркотикам и преступности, и выразили готовность предпринять практические шаги для его дальнейшего укрепления. Министр Мнацаканян отметил, что решение проблем в рамках компетенции Управления и продвижение повестки дня в области устойчивого развития являются одними из приоритетов правительства Армении.

Глава МИД Армении представил собеседнику рамки масштабных осуществляемых правительством реформ. Собеседники подчеркнули приверженность властей Армении борьбе с коррупцией, подчеркнув важность этой борьбы как на национальном уровне, так и путем обмена опытом с разными странами.




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БелТА


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