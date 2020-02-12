Анжела Кждрян прекратила полномочия в качестве пресс-секретаря министра ОНКС 

Пресс-секретарь министра образования, науки, культуры и спорта Армении Анжела Кждрян покидает свою должность. Как сообщает Арменпресс», Кждрян написала об этом на своей странице в Facebook.

По ее словам, она покидает пост в связи с тем, что не может совместить образование и исследовательскую деятельность с работой, так как на данный момент получает второе магистерское образование. Она также поблагодарила министра Араика Арутюняна за совместную работу.