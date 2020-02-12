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Пашинян опроверг спекуляции вокруг вопроса об урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Пашинян опроверг спекуляции вокруг вопроса об урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта было сказано что-то, о чем они не упомянули в публичном заявлении. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе заседания Национального Собрания Республики Армения в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«То, о чем нужно было говорить и о чем говорилось, я несколько раз представлял еще с этой трибуны. Исключаются разговоры о чем-то большем, чем указано в наших публичных заявлениях Мы объявили, какая у нас повестка дня и о чем будет наш разговор», - сказал Пашинян.




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БелТА


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