Пашинян опроверг спекуляции вокруг вопроса об урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта было сказано что-то, о чем они не упомянули в публичном заявлении. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе заседания Национального Собрания Республики Армения в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«То, о чем нужно было говорить и о чем говорилось, я несколько раз представлял еще с этой трибуны. Исключаются разговоры о чем-то большем, чем указано в наших публичных заявлениях Мы объявили, какая у нас повестка дня и о чем будет наш разговор», - сказал Пашинян.