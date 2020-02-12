Премьер побеседовал с министром обороны и начальником Генштаба о случаях гибели солдат

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел детальный разговор с министром обороны Давидом Тонояном и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Артаком Давтяном о гибели солдат в Вооруженных силах. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе заседания Национального Собрания Республики Армения в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

«Сегодня у нас состоялся обстоятельный разговор как с министром обороны, так и с начальником Генштаба. Конечно, любой случай - большая проблема для всех нас. Перед нами стояла задача поменять нижнее белье солдат, заменить их, снабдить Вооруженные силы стиральной машиной, и тогда для наших солдат оказалось вопросом достоинства, когда их белье оказывается в одной стиральной машине с чужим бельем. Основная проблема сегодняшнего обсуждения заключается в том, что мы должны диагностировать проблемы в армии вплоть на генетическом уровне. Я убежден, что это одна из форм выражения криминальной субкультуры», - сказал Пашинян.