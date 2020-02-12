Сурен Папикян и Майя Цкитишвили обсудили широкий круг вопросов сотрудничества

Находящийся с двухдневным рабочим визитом в Грузии министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян 12 февраля встретился с вице-премьером Грузии, министром регионального развития и инфраструктуры Майей Цкитишвили.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армения, в ходе встречи собеседники обсудили широкий круг актуальных вопросов, связанных с различными направлениями взаимодействия дружественных стран. В частности, стороны коснулись эффективности мер, предпринимаемых в области административных реформ, возможности объединения и децентрализации общин, а также возможности обмена опытом в области управления отходами, захоронения отходов, дорожной инфраструктуры - строительства моста на реке Дебед, на территории КПП Садахло-Баграташен.

В начале встречи вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили поблагодарила министра Папикяна за визит и отметила, что такие контакты на высоком уровне позволяют еще больше углубить армяно-грузинские отношения, которые развиваются с каждым днем. «Есть ряд вопросов, которые требуют скоординированной совместной работы», - сказала вице-премьер.

Министр Сурен Папикян поблагодарил за теплый прием и особое отношение, подчеркнув важность двустороннего сотрудничества с Арменией. «С точки зрения структуры и полномочий у наших ведомств много общего. На данном этапе реформ, которые в настоящее время проводятся в Армении, для нас чрезвычайно важно ознакомиться с инициативами по развитию инфраструктуры и наращиванию институционального потенциала, по части которых грузинская сторона достигла успехов», - сказал Сурен Папикян.

В то же время министр подчеркнул важность согласования инфраструктурных программ, способствующих региональному развитию и углублению торгово-экономических связей.

В ходе теплой и непосредственной беседы стороны подчеркнули важность постоянного развития и расширения отношений в атмосфере взаимного доверия путем более эффективного использования существующего потенциала.