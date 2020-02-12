Потомок пережившего Геноцид армян рассказал о намерении предъявить требования Турции

Американец армянского происхождения, управляющий активами Марк Ченян является потомком выживших после Геноцида армян. Его мать и отец родились в Западной Армении. Во время Геноцида армян в 1915 году их спасли немецкие и американские миссионеры. Волею судьбы они оба оказались в Египте. Как сообщает Арменпресс, в интервью изданию Cyprus-mail Марк Ченян отметил, что, когда 1,5 миллиона армян были убиты, а многие были перемещены и вынуждены покинуть страну, два сироты выросли в отдельных семьях, а затем объединились в одну семью, чтобы выжить. Мать Марка Ченяна была дизайнером, отец работал инженером. В семье Чеченянов (такой была их фамилия в то время) родился сын, которого назвали Ншаном, что в переводе на английский означает «mark». Переехав в США, он сменил имя и сократил свою фамилию до Марка Ченяна.

Он десятилетиями жил в США, в Калифорнии, работал управляющим активами и инвестиционным консультантом. Его офис находится в Беверли-Хиллз, а дом - в нескольких минутах езды от Лос-Анджелеса. Марк Ченян также читает лекции, работая по 10 часов в день. «Я человек, полный энергии», - говорит он.

Автор статьи отмечает, что в разговоре чаще всего используются три слова: рынок, дисциплина и Армения. В его биографии упоминаются различные должности, связанные с Армянским бизнес-форумом и Армянским образовательным фондом. «Есть Америка, и есть то, что я армянин», - говорит Марк Ченян.

Продолжая тему Геноцида, он отметил, что имущество армян, убитых в 1915 году, было одной из основных причин, по которым рядовые турки участвовали в бойне. Они завладели имуществом армян.

«Действительно, если вы посмотрите на крупный бизнес Турции, вы заметите, что часто они были основаны в начале 20-го века. Эти предприятия не начинались с нуля. Часто идет борьба за признание Геноцида армян, но мои мысли идут в другом направлении. Я хотел бы пойти и представить действующей экономической системе Турции свои требования. У меня там есть интересы, потому что они присвоили мои фермы, заводы и т.д.», - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, является ли это компенсацией, Марк Ченян отвечает: «Я хотел бы быть равноценным акционером, это собственность, а не компенсация».

Говоря о требовании, Марк Ченян имеет в виду юридический процесс: на практике он готов сначала привлечь ученых для решения этой проблемы. Искусствоведы могут идентифицировать предметы, которые явно имеют армянское происхождение, но не упоминаются как таковые. На следующем этапе за дело возьмутся юристы.