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Президент Армении подписал ряд законов

Президент Армении подписал ряд законов

Президент Армении Армен Саркисян 12 февраля подписал ряд законов. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян подписал следующие документы:

  • Закон о внесении изменений и дополнений в закон «О торговле и услугах»,
  • Закон о внесении дополнений в закон «О местном самоуправлении в городе Ереване»,
  • Пакет законов «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Армения» и «О внесении изменений в закон «О местных сборах и платежах»;
  • Закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения,
  • Закон о ратификации Соглашения о сохранении африканско-евразийских мигрирующих водоплавающих птиц,
  • Закон о ратификации Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами СНГ для проведения налогового администрирования.



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