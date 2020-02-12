Президент Армении подписал ряд законов
18:32, 12 Февраль, 2020
Президент Армении Армен Саркисян 12 февраля подписал ряд законов. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян подписал следующие документы:
- Закон о внесении изменений и дополнений в закон «О торговле и услугах»,
- Закон о внесении дополнений в закон «О местном самоуправлении в городе Ереване»,
- Пакет законов «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Армения» и «О внесении изменений в закон «О местных сборах и платежах»;
- Закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения,
- Закон о ратификации Соглашения о сохранении африканско-евразийских мигрирующих водоплавающих птиц,
- Закон о ратификации Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами СНГ для проведения налогового администрирования.