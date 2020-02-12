Президент Армении подписал ряд законов

Президент Армении Армен Саркисян 12 февраля подписал ряд законов. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян подписал следующие документы:

Закон о внесении изменений и дополнений в закон «О торговле и услугах»,

Закон о внесении дополнений в закон «О местном самоуправлении в городе Ереване»,

Пакет законов «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Армения» и «О внесении изменений в закон «О местных сборах и платежах»;

Закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения,

Закон о ратификации Соглашения о сохранении африканско-евразийских мигрирующих водоплавающих птиц,