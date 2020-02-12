Вице-премьер считает возможным некоторые изменения в балльной системе штрафов за нарушения ПДД

Вице-премьер Армении Тигран Авинян считает возможным пересмотр балльной системы штрафов за нарушения правил дорожного движения после изучения статистики нарушений. Как сообщает Арменпресс, Авинян сказал об этом в Национальном Собрании Республики Армения в ответ на вопрос члена фракции «Процветающая Армения» Артема Царукяна.

«В балльной системе возможны некоторые изменения, но они должны быть очень обоснованными. Я не исключаю, что система не идеальна, но она однозначно окажет положительное влияние на соблюдение правил дорожного движения», - сказал Авинян.