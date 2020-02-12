Вице-премьер не видит политического контекста в вопросе об отказе стран ЕАЭС от права на вето

Вопрос о возможности отказа правительств стран ЕАЭС от права вето в некоторых вопросах обсуждается не с политической точки зрения, а в плане увеличения эффективности работы комиссий. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян в ответ на вопрос депутата от фракции «Просвещенная Армения» Тарона Симоняна.

Симонян отметил, что председатель совета ЕЭК заявил, что правительства рассматривают возможность отказа от права на вето в некоторых вопросах и передачи этого права транснациональной организации. Он поинтересовался, в рамках каких вопросов обсуждается этот процесс.

Вице-премьер Мгер Григорян ответил, что этот вопрос горячо обсуждался и будет обсуждаться. «Он больше обсуждался с точки зрения эффективности работы комиссий, то есть он не имеет такого большого политического контекста. Проблема в том, что во многих случаях любая функция комиссии становится недействительной, поскольку одно из правительств налагает вето, а решение просто не выполняется», - сказал Григорян.

Он отметил, что в повестке дня стоит стратегический вопрос о том, должна ли комиссия иметь полномочия либо отменить вето, либо исключить право на вето в целом. «Но в данный момент нет конкретики в этом вопросе. Он еще находится на этапе стратегического обсуждения. В какой-то момент мы сообщим общественности, к чему мы пришли. Но я думаю, что вопрос здесь не столько политический, сколько вопрос эффективности работы комиссии», - сказал вице-премьер.