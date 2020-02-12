В возрасте 24 лет умерла корейская актриса Го Су Юнг

Корейской актрисы Го Су Юнг не стало в возрасте 24 лет, по данным источников, она давно болела. Об этом рассказали представители пиар-компании Story J Company на официальной странице в инстаграме, сообщает msn.com.

"Несколько дней назад Го Су Юнг попрощалась с этим миром и стала одной из ярких звезд на небе", — говорится в сообщении агентства.

Известно, что ее похороны состоялись 9 февраля. Но объявить об этом решили только сейчас,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Го Су Юнг родилась 24 апреля 1995 года. Она стала известной после ролец в корейском фэнтези-сериале "Гоблин" (2016 год) и триллере "Лжесвидетельство Соломона", который вышел в том же году.

Актриса снялась в клипе K-pop группы BTS на трек With Seoul. Ролик был представлен на YouTube в 2017 году.