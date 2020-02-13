Эрик Григорян хочет видеть Армению страной-производителем электромобилей: эксклюзивное интервью

Министр окружающей среды Армении Эрик Григорян хочет в будущем видеть Армению страной-производителем электромобилей. Он отметил, что правительство Армении в вопросе увеличения зарядочных станций настроено весьма решительно. А когда автомобили, обслуживающие представителей правительства Армении, будут заменены электромобилями, Эрик Григорян пояснил в беседе с Арменпресс. Он коснулся также и темы запрета полиэтиленовых пакетов и производства пластика, предотвращения незаконной ловли сига, обеспечения населенных пунктов новыми солнечными станциями и других тем.

- Г-н Григорян, в 2019 году Министерство окружающей среды начало ряд программ. Есть ли такие, которые еще не завершены и будут продолжены, какие это программы?

В 2019 году мы начали работы по экономии подземных вод Араратской долины. Процесс продолжается. Хочу отметить несколько важных цифр: в прошлом году, благодаря консервации и ликвидации самовольных заброшенных скважин Араратской долины, а также сокращению квот некоторых действующих скважин, стало возможно осуществить водосбережение объемом около 100 млн кубометров. Это больше, чем вода, используемая в Ереване за год. И в этом году уже стартовали работы по экономии воды, у нас есть определенные результаты. Мы стремимся максимально снизить неэффективное использование воды. В прошлом году была проделана важная работа по инвентаризации заброшенных хранилищ отходов, и они были завершены. По моему приказу создан список 10 территорий, подлежащих первичной рекультивации. На данный момент мы обратились в правительство и, в случае соответствующего финансирования, начнем осуществлять работы по физической рекультивации. В лесной сфере также есть ряд осуществленных работ, но большая их часть носит продолжительный характер.

- Министерство постоянно работает с различными международными структурами. Какое сотрудничество развернется в этом году?

- Примеров международного сотрудничества много. В этом году, несколько дней назад, в результате сотрудничества между правительством РА и Европейским Союзом открылась лаборатория ГНКО “Центр мониторинга окружающей среды и информации”, которая оснащена новым оборудованием и имеет хорошо обученный персонал. Мы планируем посредством грантов приобрести также и две мобильные лаборатории, что очень важно для быстрого сбора и исследования образцов. Эти лаборатории будут оснащены возможностью взятия проб воздуха и воды. Одна лаборатория будет создана для ОВОС, а другая - для развития Инспекционного органа охраны природы и недр. В 2020 году ЕС предоставил финансирование в размере 5 млн евро, и в рамках этой суммы мы планируем осуществить определенные мероприятия по восстановлению Севана. На данный момент уже разработана дорожная карта. В рамках климатических программ осуществляется множество действий, есть два крупных мероприятия. Одно из них уже в процессе. В рамках гранта в 1,5 млн долларов от Фонда адаптации - программа рекультивации заброшенных карьеров Артика, в результате чего будет создан парк и в городе существенно снизятся выбросы пыли. Для второй программы выделено 2,5 млн долларов, в рамках которых в общинах Хосровского заповедника и национального парка Дилижана будет реализован ряд социально-экономических программ.

На юге Армении в 2020 году у нас намечены большие программы: в Мегри при софинансировании будет построен сельскохозяйственный рынок, для 7 населенных пунктов Капана на грантовые средства будет закуплена мусороуборочная машина, будут установлены контейнеры и др. Гранты на эти программы будут предоставлены немецким Банком развития. В двух высокогорных селах Мегринского района планируется установить солнечную фотовольтную станцию, чтобы обеспечить их электричеством и решить проблему нагрева воды. Сейчас мы пытаемся организовать производство брикетов и пелет, что также может решить вопрос отопления в селах. В 2019 году на территории Зангезурского биосферного комплекса, прилегающей к заповеднику Шикаох, полностью бесплатно были установлены солнечные водонагреватели. В текущем году планируем вновь бесплатно установить водяные нагреватели еще в 3 селах - около 150 домашних хозяйств, в результате окружающие лесные территории не будут подвергаться вырубке.

В прошлом году на грантовые средства в школе Агарака была установлена солнечная ФВ станция, что позволило экономить около 3 млн драмов в год. В ближайшее время мы собираемся провести переоснащение солнечной фотовольтовой станции психиатрической больницы Капана, что в дальнейшем значительно снизит их расходы.

- На каком этапе находится процесс перехода правительства к использованию электромобилей?

- Мы планировали реализовать и завершить программу “Global electric mobility” в 2019 году. Это глобальный процесс, и в него вовлечена не только Армения, и из-за некоторых процедурных задержек других стран программа была отложена. Правительство Армении перейдет на использование автомобилей с электрическими двигателями в ближайшем будущем. Программа будет реализована благодаря грантовым экологическим суммам, которые предоставит Глобальный экологический фонд. Автомобили с электрическими двигателями также подвержены изменениям. Законодательство об электромобилях вступило в силу во втором полугодии 2019 года. Сравнивая показатели импорта электромобилей за тот же период 2018 года, мы можем увидеть огромную разницу. В 2018 году в Армению была привезена всего 1 машина, а в 2019 году - около 150 автомобилей с электрическими двигателями. Сегодня уже есть автодилеры, которые официально импортируют только электромобили.

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Интервью вела Лилит Демурян

Фото - Айк Манукян