Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-02-20

ЕРЕВАН, 12 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 февраля, курс доллара США вырос на 0.24 драмa и составил 479.29 драм. Курс евро вырос на 0.60 драмa и составил 523.34 драм. Курс российского рубля вырос на 0.09 драмa и составил 7.59 драм. Курс британского фунта вырос на 2.47 драмa и составил 622.07 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 29.46 драмa и составила 24200.67 драм. Цена серебра сократилась на 1.09 драмa и составила 272.83 драм. Цена платины сократилась на 38.76 драмa и составила 14854.79 драм.