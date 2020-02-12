Азиатские индексы - 12-02-20

ТОКИО, 12 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.74% и составил 23861.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.04% и составил 1718.92 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.87% и составил 2926.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.87% и составил 27823.66 пункта.