Американская кинокомпания Alcon Entertainment приобрела права на создание фильма по книге Сесилии Ахерн "Postscript". Картина станет продолжением истории, показанной в драме "P.S. "Я люблю тебя", основанной на одноименном произведении писательницы, сообщает The Wrap.

Источник рассказал изданию, что об этом во вторник объявили директора студии Эндрю Косов и Бродерик Джонсон. Они выступят продюсерами,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Роман "Postscript" был опубликован осенью прошлого года. В нем описываются события, которые происходят спустя семь лет, после смерти от тяжелой болезни Джерри, мужа главной героини Холли. Еще три года, после его ухода, она получает от него письма (в книге он призывает супругу найти силы начать новую жизнь и радоваться несмотря ни на что. — Прим.ред).

Преодолев боль, Холли выполняет последнюю просьбу Джерри. Но неожиданно к ней начинают обращаться неизлечимо больные люди, которые хотят оставить похожие послания своим любимым.

Пока неизвестно, кто сыграет в сиквеле, а также, когда он выйдет.

В первом фильме "P.S. "Я люблю тебя" (2007 год) главные роли исполнили Хилари Суонк (Холли) и Джерард Батлер (Джерри).