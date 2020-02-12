СМИ: Райан Рейнольдс сыграет в фильме, основанном на настольной игре

СМИ узнали, что канадско-американский актер Райан Рейнольдс готовится сыграть главную роль, а также спродюсировать фильм, основанный на настольной игре Cluedo с детективным сюжетом, сообщает THR.

Источник рассказал изданию, что режиссером выступит Джеймс Бобин ("Маппеты", 2011 год, "Алиса в Зазеркалье", 2016 год). Ретт Риз и Пол Верник, которые сотрудничали с Рейнольдсом в двух частях "Дэдпула", напишут сценарий.

В Cluedo участники должны раскрыть убийство с помощью специальных карточек и поля, имитирующего старинный особняк. Им необходимо определить, кто, где и с помощью чего совершил преступление,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лента Джеймса Бобина будет не первой экранизацией классической настольной игры. В 1985 году на ее основе Джонатан Линн представил комедию "Улика". Тогда главные роли исполнили Айлин Бреннан, Тим Карри, Кристофер Ллойд, Мэдлин Кан и другие.

В 2009 году СМИ писали, что снова экранизировать игру хочет режиссер "Пиратов Карибского моря" Гор Вербински. Однако проект так и не получилось реализовать.

Дата начала съемок новой картины и ее выход пока неизвестны.