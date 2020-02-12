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Делегация во главе с министром обороны Армении посетит Беларусь

Делегация во главе с министром обороны Армении посетит Беларусь

Делегация во главе с министром обороны Армении Давидом Тонояном 13-14 февраля с официальным визитом посетит Республику Беларусь. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, в рамках визита по приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Хренина намечены двусторонние переговоры глав министерств обороны двух стран по вопросам армяно-белорусского военного и военно-технического сотрудничества, а также будет утвержден план двустороннего сотрудничества на 2020 год.

Запланированы также встречи с высокопоставленными должностными лицами Республики Беларусь.




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БелТА


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