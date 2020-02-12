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112-летний японец официально признан старейшим мужчиной на Земле

112-летний японец официально признан старейшим мужчиной на Земле

112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ в среду был официально признан самым старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что соответствующий сертификат Ватанабэ, родившемуся 5 марта 1907 года, вручили представители организации. Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака умер 20 января прошлого года. А самая пожилая женщина Японии - 116-летняя жительница префектуры Фукуока по имени Канэ Танака - является также носителем титула самого старого человека на планете по версии Книги рекордов Гиннесса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В прошлом году число людей в возрасте старше 100 лет в Японии впервые превысило отметку в 70 тыс. человек.

 

 




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БелТА


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